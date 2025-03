Ist die WHO eine Bedrohung? Die Schweiz vor historischem Entscheid

Die Schweiz am Scheideweg: Ein historischer Moment – Austritt aus der WHO? Die Welt verändert sich – und mit ihr die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Steht die Schweiz vor einer Entscheidung, die unsere Zukunft prägen wird? In einer packenden QS24-Sendung gehen zwei renommierte Experten der Frage nach, ob die Schweiz ihre Souveränität bewahren und aus der WHO austreten sollte: Prof. Dr. rer. nat. Stefan Hockertz – Molekularer Immuntoxikologe, Biologe und Pharmakologe Prof. Dr. Dr. Harald Walach – Psychologe und Philosoph Beide sind Mitglieder des QS24-Wissenschaftsgremiums und bekannt für ihre klare, kritische Haltung.

Sie scheuen keine Debatte, wenn es um die Wahrheit geht. Von Beratung zu Bevormundung: Wohin steuert die WHO? Einst gegründet, um Länder neutral und unabhängig in Gesundheitsfragen zu unterstützen, scheint die WHO heute eine andere Richtung einzuschlagen: Aus einer beratenden Instanz wird zunehmend eine weisende Macht – mit weitreichenden Folgen für die Eigenständigkeit der Mitgliedsstaaten. Ist das noch mit der schweizerischen Souveränität vereinbar? Mutige Vorbilder zeigen den Weg! Die USA unter Donald Trump haben den Ausstieg bereits gewagt, ebenso Argentinien unter Präsident Javier Milei. Könnte die Schweiz der nächste Staat sein, der sich für Unabhängigkeit entscheidet? Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/-ipm_d6-g-o Quelle: AUF1