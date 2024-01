Proteste: Spielt der Deutsche Bauernverband in Wahrheit das Spiel der Globalisten?

Seit Wochen demonstrieren die Bauern in ganz Deutschland gegen die Politik der Ampel-Regierung. Unterstützt und organisiert wurde dieser Protest bislang vom Deutschen Bauernverband mit seinem Präsident Joachim Rukwied. Der CDU-Parteigänger profitierte bislang als Großagrarier aufgrund üppiger EU-Subventionen selbst vom System Brüssel und teilte bisher auch dessen Politik. So verwundert es auch nicht, dass dieser mit den anderen Funktionären des Bauernverbandes die Proteste als reinen Widerstand gegen die Ampel-Regierung kanalisieren will.

Rukwieds wohlwollende Aussagen zu einer CO2-Steuer, weniger Fleischkonsum und einem möglichen grünen Kanzler lassen aufhorchen und an dessen Unabhängigkeit Zweifel aufkommen. Video anschauen

Quelle: AUF1