Nachrichten AUF1 vom 16. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Polit-Beben in Bayern: Aiwanger soll wegen wahrer Worte abgesägt werden

+ Dr. Wolfgang Wodarg im AUF1-Gespräch: „mRNA-Spritzen wurden der ganzen Bevölkerung aufgenötigt“

+ Österreich: Wird die Alpenrepublik schon bald zur „Regenbogen-Republik“?

+ 17. Juni 1953: Ein deutscher Volksaufstand gegen die kommunistische Tyrannei

+ Deutschland: Lauterbachs „Hitzeschutzplan” überträgt Corona-Wahnsinn aufs Klima

+ Illegale Massenmigration: Schlepperboot kenterte in der Ägäis, nachdem Hilfe abgelehnt wurde

+ LGBTQ-Agenda: Krieg gegen die Normalität und Weg in die Regenbogen-Diktatur

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl Lauscha im Thüringer Wald

Kurzmeldungen:

+ AfD bringt Licht in Migrationsskandale

+ Scholz holt 250.000 Kenianer ins Land

+ Schweiz: Stärkste Partei boykottiert Selenskij-Rede

+ Rund 6 % weniger Geburten in Deutschland

+ Bundesweite Razzia gegen Kinderpornographie

