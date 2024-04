Nachrichten AUF1 vom 9. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Mehr Straftaten in Deutschland: Faeser fordert Ausbau der Vorratsdaten-Speicherung

+ Verwaltungsgericht Potsdam: Martin Sellner darf vorerst weiter einreisen

+ „Corona – Fakes und Fakten“: Erstes Schweizer Corona-Symposium

+ Erfolg gegen Pharma-Konzern: AstraZeneca muss Nebenwirkungen offenlegen

+ Augsburg: Erste Großstadt will Gasnetz stilllegen

+ Präzedenzfall: Schweiz wegen fehlender Umsetzung der Klima-Agenda verurteilt

+ Ukraine-Krieg: China als Friedensvermittler zwischen Moskau und Kiew?

+ Den Haag: Beihilfe zum Völkermord? Deutschland weist Vorwürfe Nicaraguas zurück

+ Geo-Engineering: Salzkristalle zur Klima-Manipulation in Atmosphäre versprüht

Quelle: AUF1