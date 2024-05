Nachrichten AUF1 vom 9. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Nach Kalifats-Forderung: Hamburger Islamisten-Demo darf erneut stattfinden

+ Berlin: Senatsverwaltung will 50 neue Flüchtlingsunterkünfte errichten

+ Anhörung vor US-Kongress: Brasilien auf dem Weg in die Diktatur?

+ Nach Campus-Räumung: Ministerin „fassungslos“ wegen Offenem Brief von Hochschuldozenten

+ Psychologin Christidis: „Behörden vertuschen Kindesmissbrauch“

+ Wahlen in Nordmazedonien: Klarer Sieg für EU-skeptische Partei

+ Kein Bedarf: Tausende überproduzierte Teslas auf ehemaligem Flugplatz deponiert

+ Impfopfer Wagner: „Angst – so viele in meinem Alter fallen plötzlich um“

+ Schweiz: Widerstand gegen Pandemievertrag wächst

Quelle: AUF1