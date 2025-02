Akte "Sächsische Separatisten": AUF1-Leaks verhindern Anti-AfD-Komplott

Das Komplott von Geheimdiensten und Medien gegen die AfD war konkret geplant. Es hätte die Bundestagswahl massiv beeinflussen sollen. Doch in letzter Sekunde haben Insider unter hohem Risiko entscheidende Informationen an AUF1 geliefert. Und wir haben gezielt Teile davon öffentlich gemacht. Damit hatten die Systembüttel wohl nicht gerechnet, das Komplott wurde gestoppt! Was im Hintergrund geschah, das erfahren Sie in dieser Sondersendung mit Martin Müller-Mertens und Stefan Magnet. Und noch wichtiger: Sie erfahren, was nach dem Wahlsonntag geplant ist! Denn die Globalisten sind bereits wieder auf dem Vormarsch.

Außerdem analysiert AUF1 noch einmal den Vorgang rund um die Leaks zu den sogenannten „Sächsischen Separatisten“; berichtet erstmals, wie die geheimen Quellen, die von AUF1 geschützten Informanten, untertauchen mussten – und wie das System nach innen reagierte. Hier geht es zum sicheren Surfen im Netz: Jetzt VPN-Zugang sichern: auf1.tv/vpn Quelle: AUF1