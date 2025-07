Juristin Beate Pfeil warnt: WHO-Gesundheitsregeln durchgewunken – rechtswidrig!

Ohne Zustimmung der Parlamente – und ohne Debatte: Am vergangenen Wochenende haben die meisten Staaten die verschärften Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO durchgewunken. Nur wenige Länder wie Italien, Israel oder die USA legten Widerspruch ein. Doch was genau am Vorgehen der meisten Staaten rechtswidrig ist, erklärt Juristin und Wissenschaftlerin Dr. Beate Pfeil im AUF1-Interview.

Juristin Beate Pfeil warnt: WHO-Gesundheitsregeln durchgewunken – rechtswidrig! Quelle: AUF1