Dr. Maria Hubmer-Mogg und Philipp Kruse: WHO hebelt Nationalrecht aus!

Die österreichische Ärztin Dr. Maria Hubmer-Mogg und der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse nahmen in Washington an einer internationalen Konferenz zur Aufarbeitung der Corona Pandemie sowie dem aktuellen Status Quo bei der WHO teil. In dieser Ausgabe von Auf1 Spezial erfahren Sie, welche Fortschritte die Corona Aufarbeitung weltweit macht und welche gemeinsamen Anstrengungen unternommen werden, um die WHO bei der Umsetzung neuer Pandemiebestimmungen und internationaler Gesundheitsrichtlinien aufzuhalten.

Erfahren Sie zudem, wie die Stimmung bei den Menschen in den USA ist und was Donald Trump bei seinem Auftritt gesagt hat. Quelle: AUF1