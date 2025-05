WHO beschließt Pandemie-Vertrag: Doch das ist noch nicht das Ende!

Der Frühling strahlt, das Wetter ist schön und lautlos zieht sich die Schlinge enger. Der WHO-Pandemievertrag ist nur ein Teil des Great Reset. Doch noch nie waren die Chancen so gut, dass die Menschen die Gefahr erkennen und aufstehen. Ein Kommentar von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Am heutigen 20. Mai wurde der WHO-Pandemievertrag in Genf auf den Weg gebracht. Nun müssen die Staaten ratifizieren. Widerstand ist von den Regierungspolitikern nicht zu erwarten.

Aber die Menschen, die keine WHO-Diktatur wollen, sind viel mehr, als ihnen vielleicht bewusst ist. Quelle: AUF1