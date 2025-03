Provokation gegen Friedensbewegung: Linke Funktionäre verhindern Aufrüstungs-Protest

In Deutschland stimmte am Freitag auch der Bundesrat einem Sondervermögen für Aufrüstung und Klimaschutz zu. Die Friedenskooperative Berlin (Friko) rief zum Protest auf, brach diesen aber wegen einer Freundschaftsfahne ab, da sie in den Augen der Veranstalter ein rechtes Symbol darstellte. Viele Teilnehmer waren empört, das so eine wirkungsvolle Demonstration verhindert wurde.

Provokation gegen Friedensbewegung: Linke Funktionäre verhindern Aufrüstungs-Protest Quelle: AUF1