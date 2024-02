Nachrichten AUF1 vom 29. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Asyl-Flut: Über eine Million Asylanträge in der EU – ein Drittel davon in Deutschland

+ Gaza-Krieg: Hunderttausende Menschen von Hungertod bedroht

+ Impf-Zwang in Australien rechtswidrig – Prof. Sönnichsen: „Höchste Zeit auch für Deutschland und Österreich“

+ Urteil: Handelsschiffe müssen Mittelmeer-Migranten nach Europa bringen

+ Deutschland: Einwanderung ökonomisch ein gewaltiges „Minusgeschäft“

+ Cottbus: Grüne nicht willkommen – Bürger-Protest gegen Robert Habeck

+ Bachheimer: Goldpreis auf Rekordniveau – Vertrauen in Papiergeld massiv gesunken

+ Verletzter in Greifswald: Grünen-Politikerin schweigt gegenüber AUF1

Kurzmeldungen:

+ Von der Leyen will Russen-Geld für Ukraine-Waffen

+ AUF1 bei Rechtsextremismustagung unerwünscht

+ Schweiz: Evakuierungspläne des Parlaments im Internet

+ Britisches Ministerium spioniert Konten aus

+ Rotes Meer: Doppelter Fehlschlag deutscher Fregatte

Quelle: AUF1