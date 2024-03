Transhumanismus: Gehorsame und gefügige neue Welt?

Die Digitalisierung der Welt, der "bessere Mensch" - der gehorsame, gefügige und produktivere Mensch ist längst keine Science-Fiction-Fiktion mehr, sondern Realität. Inwiefern wir hier alle bereits in therapeutische Anpassungen hineingezwungen wurden, kann kaum jemand eindeutig sagen. Wo man früher noch voller Stolz Menschen in Not mit künstlichen Beinen oder Armen wieder zu einem Leben mit Qualität helfen konnte, verirrt sich die Technologie darin, immer mehr Gott spielen zu wollen.

Wo und wann muss eine Menschheitsfamilie intervenieren und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Lässt sich der Trend zu Chipimplantationen und zur angeblichen Verbesserung des Menschen überhaupt stoppen? Wenn ja – durch wenn? Was ist noch vertretbar - und wann wird auch Tür und Tor für Missbrauch geöffnet?

Quelle: AUF1