Die Intelligenzkrise: Wir werden immer dümmer!

In einem fesselnden Gespräch mit den renommierten Ärzten, Dr. med. Dietrich Klinghardt und Dr. med. Petra Wiechel, nehmen wir uns einem brisanten Thema an: Der dramatische Rückgang der Intelligenz bei Menschen, eine Entwicklung, die nicht erst seit den berühmten Pisa-Studien unsere Aufmerksamkeit erregt.

Dr. Dietrich Klinghardt, der 2008 zum US-Arzt des Jahres gekürt wurde, und Dr. Petra Wiechel, die als Klinikleiterin der SwissMountainClinic über umfangreiche Erfahrung in der Gesundheitsbranche verfügt, analysieren die Hintergründe und Ursachen dieser alarmierenden Tendenz. In ihrem Gespräch gehen sie der Frage nach, was wir dagegen unternehmen können und welche möglichen Konsequenzen dieser Trend für unsere Gesellschaft haben könnte.

Quelle: AUF1