Woke Berliner zur Freibad-Gewalt: Das ist ein Problem „männlich sozialisierter“ Jugendlicher

In der vergangenen Woche berichtete AUF1 über sexuelle Übergriffe in Freibädern. Auch dort waren die Täter überwiegend Migranten. Doch wie schätzen die Besucher der Bäder dieses Problem ein? Eine Umfrage in Linz ergab: Die Österreicher sind sich der Gefahr durchaus bewusst. Nun hat sich AUF1-Reporter Roy Grassmann in Berlin umgehört – in einem Freibad in der Nähe des Stadtviertels Prenzlauer Berg – einer Hochburg von Grünen und Linken. Und dort... – aber hören Sie selbst.

