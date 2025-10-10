Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Islamisierung: Halal-Welle in der Schweiz

Islamisierung: Halal-Welle in der Schweiz

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Stefan Thöny (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Stefan Thöny (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Islamkonforme Fitnessstudios und Halal-Autohändler sorgen in der Schweiz derzeit für eine Welle der Empörung. Die steigende Beliebtheit von Halal-Angeboten sorgt im Ausland für Verblüffung, gilt die Eidgenossenschaft doch als Bollwerk gegen die Islamisierung. In seinem Kommentar erläutert AUF1-Korrespondent Stefan Thöny oftmals ausgeblendete Hintergründe und Zusammenhänge.

Quelle: AUF1

Termine
Kommende Termine
