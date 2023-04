Nachrichten AUF1 vom 11. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Schweiz: Keine Empfehlung mehr für die Corona-Impfung – Ärzte haften für Impf-Schäden

+ Ukraine-Krieg: Großbritannien will Kiew radioaktive Uran-Munition liefern

+ China-Besuch: Schwab-Jünger Macron will Abhängigkeit von den USA beenden

+ Prof. Werner Bergholz im AUF1-Gespräch: „Wir haben in Deutschland viele Millionen Impf-Geschädigte“

+ Kanada: Drogenkrieg gegen die eigene Bevölkerung – Todesdroge Fentanyl soll legalisiert werden

+ Trotz IOC-Empfehlung: Faeser will keine russischen Sportler einreisen lassen

+ Deutschland: Ostermärsche zeigen, dass sich die Friedensbewegung nicht spalten lässt

+ Die gute Nachricht: Warum Dirigenten und Harfenistinnen länger leben

Kurzmeldungen:

+ Grüne Gutmenschen pfeifen auf von ihnen geforderte Flugverbote

+ Zwei Millionen Menschen in Deutschland auf Tafeln angewiesen

+ Julian Assange seit 11. April 2019 in britischer Untersuchungshaft

+ Tesla-Mitarbeiter verbreiten private Kunden-Videos

+ Klima-Fanatiker wollen Kinder in Schulen indoktrinieren

Quelle: AUF1