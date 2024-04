Nachrichten AUF1 vom 16. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

+ Kommissionsbericht empfiehlt Liberalisierung von Abtreibungen in Deutschland

+ Susanne Wenzel: „Linkes Ziel ist völlige Freigabe der Abtreibung“

+ Fünf Jahre Assange in Belmarsh: „Wer die Wahrheit berichtet, muss ins Gefängnis“

+ Gegen den Pandemie-Plan: Anti-WHO-Demonstration in Hamburg

+ Berlin: Freie Universität wehrt sich gegen Asylantenheim

+ Flutkatastrophe im Ahrtal: Erste Klage gegen Verantwortliche?

+ Kein Gas-Aus bis 2035: Augsburger Stadtwerke widersprechen Medienberichten

+ Eskalation im Nahen Osten: Israelischer Angriff auf Iran beschlossen

+ China als Vorbild? Teile von Paris bei Olympia nur mit QR-Code zugänglich

+ FPÖ-Symposium: „Corona – größtes politisch gewolltes Verbrechen gegen Menschheit“

+ Frankreich: Strafverfolgung für Kritik an mRNA-Spritzen

+ „Mürrische Mietze“ wird zum Internetstar



+ Messengerüberwachung in Österreich: Gesprächsteilnehmer sollen gespeichert werden

+ Nach Gruppenvergewaltigung in Rostock: Polizei sucht ausländische Verdächtige

+ Konflikt zwischen Israel und Iran: USA bitten türkischen Geheimdienst um Vermittlung

+ Wegen Konkurrenz aus Fernost: Tesla will offenbar Tausende Stellen streichen

+ Mehr Kernkraft in China: Volksrepublik baut 26 neue Kraftwerke

