4 mögliche Szenarien, wie sie die Welt schocken wollen!

2024 wird ein entscheidendes Jahr im Great Reset. Doch was planen die Globalisten für dieses Schicksalsjahr? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet mit einer Prognose. Wenn die Globalisten nicht handeln, wird 2024 schwere Schläge für sie bereithalten. Deshalb ist Vorsicht angesagt. Denn: Neue Krisen werden Angstszenarien erzeugen und Großereignisse sollen alles Bisherige überschatten. Aus den Strategiepapieren der Gobalisten, der UNO, der WHO und des WEF wissen wir, was sie vorausplanen. Welche Schritte folgen sollen, um die Neue Weltordnung, die globale Machtergreifung, voranzubringen.

Quelle: AUF1