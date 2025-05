Nachrichten AUF1 vom 13. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Nahost-Kenner Özoguz: Trump will von seiner Agenda ablenken

+ Spannungen in Karelien: Russland und NATO verstärken Militärpräsenz im Norden

+ Kriegsende ohne Frieden: Die vergessenen Opfer der Sieger

+ Klage eingereicht: Über 1.000 Afghanen könnten Einreise nach Deutschland vor Gericht erzwingen

+ So niedrig ist die Geburtenrate nach Covid-Injektion!

+ Nächster Impfzwang: ÖVP will Kindergeld streichen – wenn keine Masernimpfung!

+ YouTuber-Identität veröffentlicht: Beschwerdeflut gegen Jan Böhmermann

+ FPÖ-Abgeordneter Schilchegger: Wer waren die unbekannten Stichwortgeber der Corona-Politik?

Quelle: AUF1