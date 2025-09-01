Medizinrechtlerin Bahner: Masernpropaganda macht mich sprachlos
Sind die mediale Berichterstattung und die politischen Maßnahmen zu den Masern angemessen? Diese Fragen hat die Autorin und Medizinrechtlerin Beate Bahner im exklusiven AUF1-Interview beantwortet. Darf der Staat Sie und Ihre Kinder zur Impfung zwingen? Das neue Buch der Rechtsanwältin Beate Bahner bringt die unbequemen Fragen auf den Tisch, die sonst keiner zu stellen wagt: https://www.auf1.shop/products/masernimpfung-und-masernschutzgesetz
