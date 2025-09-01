Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Medizinrechtlerin Bahner: Masernpropaganda macht mich sprachlos

Medizinrechtlerin Bahner: Masernpropaganda macht mich sprachlos

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 12:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Sind die mediale Berichterstattung und die politischen Maßnahmen zu den Masern angemessen? Diese Fragen hat die Autorin und Medizinrechtlerin Beate Bahner im exklusiven AUF1-Interview beantwortet. Darf der Staat Sie und Ihre Kinder zur Impfung zwingen? Das neue Buch der Rechtsanwältin Beate Bahner bringt die unbequemen Fragen auf den Tisch, die sonst keiner zu stellen wagt: https://www.auf1.shop/products/masernimpfung-und-masernschutzgesetz

Medizinrechtlerin Bahner: Masernpropaganda macht mich sprachlos

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte mofa in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige