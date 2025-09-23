Nachrichten AUF1 vom 23. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Paukenschlag in den USA: Trump attackiert Impfstoffe!

+ Autismus durch Impfungen: Freie Ärzte warnen seit langem

+ Seit Beginn der Impfkampagne: Myokarditis-Fälle explodieren - Verdoppelung bei

U40-Jährigen

+ Brisantes Planspiel: EU probte 2019 die „absichtliche Freisetzung“ eines Virus

+ Auch globaler Impfplan steht drin: Baerbock fordert mehr Tempo bei Agenda 2030

+ Verdeckte Aufrüstung: Norddeutschland bindet Polizei an Bundeswehr an

+ Konfrontation am Himmel: NATO verschärft den Ton gegen Moskau

+ Nahost-Krieg: AfD lehnt Anerkennung Palästinas ab

+ Linke NGO und SPÖ nutzen Aula-Prozess für Frontalangriff auf FPÖ

+ Merkels Grenzöffnung: Ungarn spürt die Folgen bis heute

Quelle: AUF1