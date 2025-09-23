Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Nachrichten AUF1 vom 23. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 23. September 2025

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Paukenschlag in den USA: Trump attackiert Impfstoffe!
+ Autismus durch Impfungen: Freie Ärzte warnen seit langem
+ Seit Beginn der Impfkampagne: Myokarditis-Fälle explodieren - Verdoppelung bei
U40-Jährigen
+ Brisantes Planspiel: EU probte 2019 die „absichtliche Freisetzung“ eines Virus
+ Auch globaler Impfplan steht drin: Baerbock fordert mehr Tempo bei Agenda 2030
+ Verdeckte Aufrüstung: Norddeutschland bindet Polizei an Bundeswehr an
+ Konfrontation am Himmel: NATO verschärft den Ton gegen Moskau
+ Nahost-Krieg: AfD lehnt Anerkennung Palästinas ab
+ Linke NGO und SPÖ nutzen Aula-Prozess für Frontalangriff auf FPÖ
+ Merkels Grenzöffnung: Ungarn spürt die Folgen bis heute

Quelle: AUF1

