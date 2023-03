Stefan Magnet: Eine Grenze wurde überschritten

Der Verfassungsschutz begeht selbst Straftaten, um die Szene zu radikalisieren. Die Antifa veröffentlicht Adressen und markiert ungeniert Ziele. Die mit Milliarden Zwangsgebühren finanzierten Medien setzen ihre ganze Geldmacht gegen uns ein, wütende Konkurrenten paktieren mit anderen Medien, nur um AUF1 zu schaden und nicht einmal Tote kann man in Ruhe lassen ... "Das alles sind beispiellose Grenzüberschreitungen, die ich heute aufzeige und gegen die ich mich verwehre", sagt Stefan Magnet in diesem etwas anderen Kommentar, bei dem er Einblicke hinter die Kulissen gibt und sich an die Freiheits- und Widerstandsbewegung wendet.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1