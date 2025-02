FPÖ-Kaniak: "ÖVP zeigte keinerlei Bereitschaft zur Corona-Aufarbeitung"

Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Mag. Gerhard Kaniak war der freiheitliche Chefverhandler im Bereich Gesundheit. Im Gespräch mit AUF1 schildert er, wie die ÖVP jegliche Vorschläge der FPÖ zur Corona-Aufarbeitung und Wiedergutmachung blockierte. Doch auch bei anderen Themen - etwa beim E-Impfpass - gab es deutlichen Dissens.

Warum Herbert Kickl so vehement bekämpft wird, hat der Autor Werner Reichel in seinem Buch "Kickl muss weg" aufgezeigt. Spannend wie in einem Krimi analysiert er, wie Herbert Kickl zur Hassfigur der Medien wurde: https://www.auf1.shop/products/kickl-muss-weg

Quelle: AUF1