Nachrichten AUF1 vom 8. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Big Brother im Klassenzimmer: Digitale ID für Schüler in Niedersachsen – auch bundesweite Einführung?

+ Marie-Thérèse Kaiser (AfD): „Mache mir große Sorgen um die Meinungsfreiheit“

+ Nürnberg: Mutmaßliches Mitglied der linksextremen „Hammerbande“ verhaftet

+ RKI-Protokolle: Beschwerde wegen manipulativer Berichterstattung im ORF

+ Österreich: Grüne Spitzenkandidatin soll „problematisches Verhältnis zur Wahrheit“ haben

+ Protest gegen Verladeübung in Rostock: „Das ist kein Manöver, das sind Kriegsvorbereitungen“

+ Uni-Proteste wegen Gaza-Krieg: Deutsche Polizei löst illegale Zeltlager auf

+ Weißrussland: „Vorbereitungen“ auf Kernwaffeneinsatz – Außenminister warnt Westen vor Einmischung

+ New York Times: Tausende Impfschäden wurden ignoriert

+ Gesundheitsminister verlässt Pressekonferenz nach Kritik an Impfopfer-Hilfe

Quelle: AUF1