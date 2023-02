Nachrichten AUF1 vom 14. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Angeblicher „Fachkräftemangel“ ist ein Mythos der Asyl-Lobby und Lohndrücker

+ Dresden: Würdiges Gedenken für die Opfer des alliierten Bombenterrors weiterhin unmöglich

+ Ungarn: Deutsche Antifa-Terroristen in Budapest nach Gewaltorgie verhaftet

+ Paderborn: Friedenskundgebung mit dem prominenten Theologen Eugen Drewermann

+ Grundsteuerreform: Heilloses Chaos und massenweise Einsprüche in Deutschland

+ Gerald Hauser zur WHO: „Wenn man das umsetzt, wird die Demokratie beseitigt!“

+ Großbritannien: Irrer Gender-Krieg in der Kirche von England – ist Gott kein Mann?

+ Die gute Nachricht: Valentinstagsgruß von und an AUF1

Kurzmeldungen:

+ „Verhaftungen“ drohen: US-Amerikaner sollen Russland sofort verlassen

+ Peinlich: SPÖ organisiert „Vulva-Party“ für einsame Feministinnen

+ Gutmenschen-Hetze: Deutsche Feuerwehren „zu männlich und zu weiß“

+ Brisant: Liste möglicher Epstein-Komplizen wird veröffentlicht

+ Klima-Terrorismus: Attacken auf Schigebiete häufen sich

Quelle: AUF1