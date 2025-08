Countdown für MDR-Musiksommer: Theaterplatz Chemnitz wird zur riesigen Open-Air-Bühne für Tango- und Klassikklänge

Der MDR begleitet die Eröffnung am Freitag (8. August) mit Live-Übertragungen, Dialogangeboten und einem Programmschwerpunkt: Bereits ab 19.50 Uhr stimmt das MDR-Fernsehen auf einen Abend voller Klassik und lateinamerikanischen Klängen ein – mit einem Blick auf talentierten Nachwuchs in der Doku-Reihe „Spiel um dein Leben“.

Bei Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen geben die Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler alles, um einen der raren und hochbegehrten Plätze zu bekommen. Um 20.15 Uhr schließt sich die Live-Übertragung des Eröffnungskonzertes des MDR-Musiksommers vom Theaterplatz in Chemnitz an, welches auch im Live-Stream und im MDR-Fernsehen sowie im Rahmen des ARD-Radiofestivals deutschlandweit in den Klassikwellen übertragen wird. Außerdem stellt sich der MDR ab 15 Uhr in seinem Dialoghaus im Stadthallengarten Chemnitz „off Air“ den Fragen des Publikums und zeigt seine programmliche Vielfalt rund um die Europäische Kulturhauptstadt.

Mit einem abwechslungsreichen MDR-Tag voller Musik und Begegnungen wird am 8. August der 34. MDR-Musiksommer in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz eröffnet. Als Kooperationspartner der Kulturhauptstadt präsentiert der MDR in Chemnitz seine vielfältigen Angebote rund um das Festjahr. Zentraler Anlaufpunkt für den Austausch mit den Menschen vor Ort ist ein Dialoghaus in der Innenstadt.

Musik und Dialog: So startet der Mitteldeutsche Rundfunk seinen 34. Musiksommer in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025

Von „MDRfragt“ bis „ARD-Mittagsmagazin“, von „MDR um Vier – Der starke Osten“ bis MDR SACHSEN, MDR KULTUR und MDR KLASSIK sowie ARD Kultur präsentiert sich der MDR mit seiner gesamten Angebotsvielfalt und vielen Redaktionen zum MDR-Tag in Chemnitz. So wird „MDR um Vier – Der starke Osten“ ab 16.30 Uhr live aus Chemnitz senden. Auch MDR SACHSEN ist von morgens bis abends mittendrin: Im Frühprogramm des Sachsenradios wird sich Morgenmoderatorin Elena Pelzer live aus Chemnitz melden, ab 19 Uhr berichtet der MDR SACHSENSPIEGEL live. MDR JUMP ist mit seinem Verkehrsservice live vor Ort zu erleben und sendet direkt aus Chemnitz. Zudem schafft der MDR mit dem Dialoghaus in der Chemnitzer Innenstadt einen Ort, wo sich die Menschen mit den Programmmachenden u.a. über die zahlreichen Programmhighlights zum Kulturhauptstadtjahr austauschen können. Als Ort der Begegnung wird auch der Bücherwagen von MDR KULTUR mit seiner Literaturexpertin Katrin Schumacher in der Stadt haltmachen. Mit den zahlreichen Dialogangeboten zum MDR-Tag möchte das Medienhaus ganz bewusst seine regionale Verwurzelung unterstreichen.

„Von Chemnitz in die Welt“: Gemeinsames Eröffnungskonzert

Höhepunkt des MDR-Tages ist das sommerliche Open-Air-Konzert auf dem Theaterplatz „Von Chemnitz in die Welt“, mit dem der MDR-Musiksommer in seine 34. Saison startet. Das Konzert wird live ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie online auf mdr.de übertragen. Die Klassik- und Kulturwellen der ARD strahlen zudem das Programm innerhalb des ARD-Radiofestivals deutschlandweit aus.

Das Konzert verspricht sommerliche Lebensfreude und südamerikanische Klänge. Als Höhepunkt des ganztägigen MDR-Tages sind das MDR-Sinfonieorchester und Mitglieder der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz gemeinsam mit dem Bandoneonisten Omar Massa, der Mezzosopranistin Theodora Baka und Dirigent Marcus Merkel zu erleben. Mit dem Programmtitel des Eröffnungskonzerts erinnern die Initiatoren des Musiksommers daran, dass das Bandoneon einst in Chemnitz seinen Ursprung hatte, später im vogtländischen Klingenthal hergestellt wurde und seitdem auf der ganzen Welt als Tangoinstrument zu Hause ist.

Vier Wochen lang wird der MDR-Musiksommer in 23 überwiegend kleineren Orten in ganz Mitteldeutschland für musikalische Highlights sorgen. Am Auftaktwochenende ist der MDR-Musiksommer auch in Pößneck (9.8. Schützenhaus) und am 10.8. im Schloss Elisabethenburg in Meiningen zu Gast. Informationen und Karten für die Konzerte gibt es unter mdr.de/musiksommer. Das Konzert am 9.8. in Bad Muskau ist bereits ausverkauft.

