Nachrichten AUF1 vom 21. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Skandal um Weidel-Interview: Polizei und ARD blocken Nachfragen ab

+ AUF1 hat den Videobeweis: So leicht hätte die ARD das Weidel-Interview

retten können

+ Sommerinterview-Skandal: Bundestag duckt sich weg

+ AUF1-Umfrage: Vier von fünf Bürgern empört über Sommerinterview-Skandal

+ Heiko Schöning: Diese kriminellen Vereinigungen treiben die USA in den Krieg

+ Schwärzung aus Washington: Was soll Deutschland über die Wahl 2017 nicht

wissen?

+ Tucker Carlson: „US-Truppen in Deutschland sind erniedrigend!“

+ In letzter Sekunde: Österreich und Italien stoppen WHO-Pläne vorerst

+ Zensur mit Ansage: Social Media-Verbot für Jugendliche in Österreich schon bis

Jahresende

+ Einbürgerungen am Fließband: Insider erhebt schwere Vorwürfe gegen Berliner

Behörden

+ Weil Einwohner „falsche“ Meinung haben: Bürgermeisterin ruft Geheimdienst

+ Geheimdienste im Griff der Macht? Ein CIA-Veteran spricht Klartext

