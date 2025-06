"Die Mittagsfrau": 3sat zeigt Verfilmung von Julia Francks Bestseller

Am Freitag, 27. Juni 2025, um 20.15 Uhr zeigt 3sat in Erstausstrahlung die Verfilmung des 2007 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romans "Die Mittagsfrau" von Julia Franck. Der Film der österreichischen Regisseurin Barbara Albert erzählt die berührende Geschichte einer jungen Frau Anfang des 20. Jahrhunderts, die unter widrigsten Umständen Mutter wird und schließlich den Mut zu einer ungeheuerlichen Entscheidung findet.

In der 3satmediathek ist "Die Mittagsfrau" bereits ab Mittwoch, 25. Juni 2025, um 10.00 Uhr zu sehen, bis einschließlich Sonntag, 27. Juli 2025.

Helene, gespielt von Mala Emde, kommt als junge Frau mit ihrer Schwester Martha (Liliane Amuat) in das aufregende Berlin der 1920er Jahre. Während Martha sich im Feier- und Drogenrausch verliert, strebt Helene ein Medizinstudium an, sie will Ärztin werden. In Karl (Thomas Prenn) findet sie die Liebe ihres Lebens, doch ihr Glück ist von kurzer Dauer: Karl wird ermordet, und unter der Herrschaft der Nationalsozialisten sieht sich Helene gezwungen, ihre jüdische Abstammung zu verheimlichen. Sie lernt den SS-Offizier Wilhelm (Max von der Groeben) kennen, der sich unsterblich in sie verliebt. Sie heiratet ihn, erhält neue Papiere, nennt sich fortan Alice und wird Mutter. Doch ihre Lebensenergie und ihre starke Persönlichkeit vertragen sich nicht mit Wilhelms traditionellem Rollenbild. Zerrissen zwischen Identitätsverlust und Selbstbestimmung entscheidet sich Helene schließlich für einen unkonventionellen Weg.

Quelle: 3sat (ots)