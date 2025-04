Nachrichten AUF1 vom 23. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

+ Seit Jahren in mRNA-Technologie: Das ist der neue WEF-Chef

+ WHO will dauerhaften Pakt mit Big Tech – um Verhalten zu manipulieren!

+ Virus – Klima – Krieg: Mit Angst sollen die Menschen manipuliert werden

+ Überwachung wie in China? Faeser führt Bilddatenbank aller Bürger ein

+ Friedenshoffnung vertagt: Geplantes Ukraine-Treffen in London kurzfristig abgesagt

+ Geopolitik-Experte Hummel: Trump zielt auf China

+ Pfarrer Jürgen Fliege entsetzt: Die Kirchen segnen Waffenhersteller Rheinmetall

+ Vor 80 Jahren: 1.000 Deutsche sterben beim Massaker von Treuenbrietzen

+ Aussetzen von Familiennachzug: „Bevölkerung wird für dumm verkauft“

+ Covid-Labortheorie: Auslandsgeheimdienst darf weiter schweigen

+ Nach AUF1-Bericht: Verfassungsschutzkommission in Thüringen gestoppt

+ Schock! Turbokrebs: „Das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gesehen!“

Quelle: AUF1