Rechtsanwältin Beate Pfeil: Willkür, Zensur und Kontrolle durch die WHO-Verträge

Zum kommenden WHO-Schwerpunktthema hat Thomas Eglinski eine beeindruckende Frau eingeladen. Die deutsche Juristin und selbständige Wissenschaftlerin Dr. Beate Pfeil ist auf Fragen nationaler Minderheiten in Europa vor allem im verfassungs-, europa- und völkerrechtlichen Zusammenhang spezialisiert. Außerdem hat sie zwei Jahrzehnte am Südtiroler Volksgruppeninstitut in Bozen gearbeitet und geforscht, war dort sogar 17 Jahre lang wissenschaftliche Leiterin.

Die Willkür der Corona-Maßnahmen ließen bei der erfahrenen Juristin alle Alarmglocken schrillen. Sie ist unter anderem Mitglied der Vereinigung „Freie Juristen“ und der „Anwälte für Aufklärung“ und macht sich gegen den WHO-Vertrag stark. Freuen Sie sich auf eine neue Ausgabe von „Spielmacher AUF1“. Video anschauen Quelle: AUF1