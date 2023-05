AUF1-Vortragsabend am 11. Mai: Was tun gegen die totalitären Pläne der WHO?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will künftig die gesamte Macht in Gesundheitskrisen aller Art ausüben. Mit dem neuen Pandemie-Vertrag kann sie einen Notstand ausrufen – und den Staaten die Regeln diktieren. Menschenrechte und Grundfreiheiten sollen aus den Internationalen Gesundheitsvorschriften gestrichen werden. Was wir gegen die gefährlichen WHO-Pläne tun können, erklären fünf hochkarätige Experten beim großen AUF1-Vortragsabend am Donnerstag, dem 11. Mai, in Oberösterreich.

Mit dabei: Mediziner Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Juristin Dr. Silvia Behrendt, Rechtsanwalt Philipp Kruse sowie die beiden Bestseller-Autoren Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser.

Karten für diese brisante, mit hochkarätigen Referenten besetzte Veranstaltung am 11. Mai können Sie über den AUF1-Shop beziehen: