Nachrichten AUF1 vom 13. Mai 2024

+ Rechtsanwalt Kruse über mögliche Verzögerung bei Pandemie-Vertrag: „Jeder Jubel fehl am Platz“

+ Rechtsanwalt Haintz: „Medien haben bei Corona mitgemacht – keine Aufarbeitung zu erwarten“

+ Urteil im Verfassungsschutzprozess: AfD darf weiterhin ausspioniert werden

+ Kampf gegen Alternativ-Medizin: Ärztetag fordert Streichung von Homöopathie aus Gebührenordnung

+ Dating-Portal-Gründer Becherer: „Medien gestalten ungesunde, menschenfeindliche Welt“

+ Islamisten an staatlichen Schulen: Hälfte der Nachwuchs-Lehrer lehnt Existenzrecht Israels ab

+ Palästina als Beitrittskandidat: Israel-Botschafter schreddert UN-Charta bei Vollversammlung

+ 831 Milliarden Dollar: Auslandsüberweisungen von Migranten auf Rekordhoch

+ Gefragtes Tribunal: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

+ „Abgestürzte Vögel“: Zwei Geier „zu betrunken zum Fliegen“

