Nachrichten AUF1 vom 17. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Vier Jahre nach dem Ibiza-Attentat – FPÖ hat dank Kickl-Kurs Oberwasser

+ AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet zu „One Health”: „Die WHO reißt die Macht an sich“

+ Masern-Impfpflicht – kann man Bußgelder und Betretungsverbote vermeiden?

+ Halle/Saale: Beständiger Bürgerprotest bleibt wichtiger Faktor der Opposition

+ Deutschland: Graichen-Rücktritt – am Wärmepumpen-Wahnsinn ändert sich dadurch nichts

+ Skandaljustiz: Volle Härte gegen Corona-Kritiker, aber Milde gegen kriminellen Migranten-Clan

+ Enthüllt: Selenskyj wollte Ungarn-Pipeline sprengen, um russisches Öl zu blockieren

+ Buchtipp: „Ibiza-Attentat“ von Heinz-Christian Strache und „So sind wir“ von Christian Hafenecker

Kurzmeldungen:

+ Syrer prügeln Frau in Berlin bewusstlos

+ Frankreich: Spieler verweigern Regenbogentrikots

+ Österreich macht Ausnahme bei Neutralität

+ Wohnungen nur für jene, die arbeiten wollen

+ Drag-Queen-Lesung nach Wien auch in Graz

Quelle: AUF1