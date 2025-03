„Operationsplan Deutschland“: Bundeswehreinsatz innerhalb Deutschlands

Durch die tägliche Kriegshetze gegen Russland ist es gelungen jegliche Kritik an den massiven Aufrüstungsplänen in Berlin wie in Brüssel bereits im Keim zu ersticken. Kritische Nachfragen gerade über die neue Heimatschutzdivision gibt es weder von Seiten der Politik, noch von den Mainstream-Medien. Das verwundert sehr, denn der eigentlich als geheim eingestufte „Operationsplan Deutschland“ wurde nun in Teilen geleakt und mit ihm brisante Details. Der zum 1. Januar in Kraft getretene Operationsplan wurde um zivile Aspekte einer „gesamtstaatlichen Verteidigung“ erweitert. Dies bedeutet exakte Planungen für einen Bundeswehreinsatz im Inneren.

Während die Bevölkerung mit Kriegsangst und einem Einsatz bei Hochwasser und Waldbränden ruhiggestellt wird, spricht ein Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium Klartext. „…Dementsprechend wird bei Übungen regelmäßig auch das Vorgehen gegen streikende Arbeiter und Demonstranten trainiert – auch in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden." Quelle: AUF1