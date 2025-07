Nachrichten AUF1 vom 24. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Verteidigung oder Vorwand?

+ Geheimtreffen mit Rüstungskonzernen: Was haben Merz und Pistorius zu verbergen?

+ Sachsens AfD-Chef Urban: Von der Aufrüstung profitieren Finanzhaie wie BlackRock

+ Arbeitskräfte für den Krieg: Kommt der Zwangsdienst für Rentner?

+ Bundeswehr-General offenbart: Ukraine-Krieg ist nur Teil eines größeren Plans

+ Jagd auf Oppositionspolitiker: 22. Hausdurchsuchung bei Petr Bystron

+ AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: EU-Rüstungsbudget reicht für 2.000 neue Krankenhäuser

+ Gericht in Den Haag hebelt Souveränität aus: Klimaziel wird bindend

+ Ein Jahr nach der Covid-Injektion: Übersterblichkeit in 21 Ländern explodiert!

+ 300.000 Impfschäden? Paul-Ehrlich-Institut hält Daten weiter unter Verschluss

+ Urteil mit Agenda? El Hotzo-Richterin offenbar Rednerin der Amadeu Antonio Stiftung

+ Nach AUF1-Berichterstattung: Bundesanwaltschaft bestätigt erstmals Ermittlungen gegen Linksextremisten „Maja T.“

+ Staatsgeld für SPÖ-Netzwerk: Bablers Migrantenstudie unter Beschuss

+ Remigrationsdemo in Wien: „Die zentrale Krise unserer Zeit“

Quelle: AUF1