Protest in Berlin kleiner als erwartet: Teilnehmer beklagen Medien-Hetze und Einschüchterung

Am Freitag demonstrierten vor dem Brandenburger Tor in Berlin erneut Bauern, aber auch Spediteure und Handwerker. Anlass war die Sitzung des Bundesrates. Die Länderkammer entschied unter anderem über die Besteuerung für Agrardiesel. Der Protest in der deutschen Hauptstadt war jedoch deutlich kleiner als etwa im Januar. Martin Müller-Mertens berichtet aus Berlin.

