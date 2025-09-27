Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Anwalt Tomanek warnt vor „Aula"-Prozess: „Der Rubikon wurde überschritten“

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 15:24 durch Sanjo Babić
Mag. Werner Tomanek (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Mag. Werner Tomanek (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Seit über 30 Jahren begleitet Strafverteidiger Mag. Werner Tomanek Verfahren nach dem Verbotsgesetz – doch ein Prozess wie der gegen den ehemaligen „Aula“-Chefredakteur Martin Pfeiffer sei ihm noch nie untergekommen. Im AUF1-Interview spricht er von einem „überschrittenen Rubikon“: Artikel, die einzeln nie beanstandet wurden, sollen nun im Gesamtbild als Ausdruck einer strafbaren Gesinnung gewertet werden. Für Tomanek ist das ein gefährlicher Präzedenzfall.

Quelle: AUF1

