Anwalt Tomanek warnt vor „Aula"-Prozess: „Der Rubikon wurde überschritten“

Seit über 30 Jahren begleitet Strafverteidiger Mag. Werner Tomanek Verfahren nach dem Verbotsgesetz – doch ein Prozess wie der gegen den ehemaligen „Aula“-Chefredakteur Martin Pfeiffer sei ihm noch nie untergekommen. Im AUF1-Interview spricht er von einem „überschrittenen Rubikon“: Artikel, die einzeln nie beanstandet wurden, sollen nun im Gesamtbild als Ausdruck einer strafbaren Gesinnung gewertet werden. Für Tomanek ist das ein gefährlicher Präzedenzfall.

Anwalt Tomanek warnt vor „Aula"-Prozess: „Der Rubikon wurde überschritten“ Quelle: AUF1

