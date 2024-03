Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 25 thematisiert Tim Kellner unter anderem die „Deportation“ einer 16-jährigen Schülerin aus einem Klassenzimmer, die Verharmlosung der Atombombe, die Kriegstreiberei und natürlich interessante AUF1-Interviews und Beiträge.

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1