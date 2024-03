Nachrichten AUF1 vom 18. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Russland: Demokratie-Heuchelei im Westen als Reaktion auf Wiederwahl Putins + Geopolitik-Fachmann Wolfgang Hummel: Der Westen ignoriert Putins Signale + EU-Migrationsabkommen mit Ägypten – Asyl-Lobby läuft Sturm + Migranten-Gewalt im rot-grün regierten Wien eskaliert immer mehr + Behörde ahnungslos: Aufenthaltserlaubnis durch Schein-Vaterschaften + Kundgebung in Berlin am Tag der politischen Gefangenen + Politische Verfolgung in Deutschland: Ballweg, Janich und widerständige „Corona-Ärzte“ + Britische Politikerin Klok zu Marionetten-Staat Großbritannien: „Wir sind hinter den USA hergelaufen“ + Pathologin warnt: Die meisten Krebsfälle treten bei jüngeren Covid-Geimpften auf + Schweiz kein sicherer Bank-Platz mehr? Diskussion um Beschlagnahme russischen Vermögens + Verdrehung der Mainstream-Medien: Trump soll „Blutbad“ angekündigt haben

Quelle: AUF1