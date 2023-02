Dresden: „Frieden schaffen ohne Waffen“ setzt Zeichen gegen Abgrenzung

Nicht nur in Berlin und vor der größten US-Militärbasis im pfälzischen Ramstein gab es große Kundgebungen. Auch in Sachsen machte die Friedensbewegung am Freitag lautstark auf sich aufmerksam. In Dresden hatte ein Bündnis von Pegida und AfD zu einer patriotischen Demonstration auf den Theaterplatz an der Semperoper geladen. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt war das Friedensmanifest, das mittlerweile von rund 700.000 Menschen unterzeichnet wurde, ein beherrschendes Thema.

