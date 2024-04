Von Mainstream-Medien ignoriert: Demo gegen WHO-Pläne in Berlin

In vier Wochen sollen die Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation über zwei neue Verträge abstimmen. Im Unterschied zum Pandemievertrag ist der Inhalt der Internationalen Gesundheitsvorschriften nach wie vor unbekannt. Und auch in der Öffentlichkeit scheint die geplante Regelung kaum eine Rolle zu spielen. Nur langsam regt sich Protest – so wie am vergangenen Samstag in Berlin.

