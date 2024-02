München: Tausende gegen Sicherheitskonferenz – Prominente für Dialog

Als Reaktion auf die bereits seit Jahrzehnten in München stattfindende Sicherheitskonferenz, an der auch am vergangenen Wochenende höchste Vertreter aus Politik und Militär aus aller Welt teilnehmen, marschierten Tausende Friedensbewegte durch die Innenstadt. Auf ihrer Abschlusskundgebung sprachen prominente Vertreter wie der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Todenhöfer und der Friedensaktivist Reiner Braun. AUF1 war vor Ort und fing Stimmen der Demonstrationsteilnehmer und Redner ein.

