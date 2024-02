Kampf gegen Regierungskritik? Faesers Plan gegen „Rechtsextreme“ und „Verfassungsfeinde“

Der sogenannte Kampf gegen Rechts hat in den vergangenen Wochen an Schärfe zugenommen. Nun plant die Bundesregierung in Berlin den verstärkten Einsatz des Geheimdienstes gegen entsprechend markierte Regierungskritiker. In dieser Woche wurde ein regelrechter Plan vorgelegt. AUF1 hat sich das Papier angeschaut.

