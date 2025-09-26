„Habe mein Leben lang gearbeitet“ – Berliner fassungslos über Afghanen-Flüge und Kürzungen

Während die Bundesregierung weiter Geld für Afghanen-Flüge und Projekte wie sogenannte Vielfaltsampeln ausgibt, wird das Bürgergeld nicht erhöht – trotz Inflation und steigender Lebenshaltungskosten. Wie empfinden die Menschen diese Politik? AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich im Berliner Stadtteil Buch umgehört.

Quelle: AUF1