Nachrichten AUF1 vom 11. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Sommer-Panikmache in Systemmedien: Über 60.000 Hitzetote 2022 in Europa – laut Schätzung

+ Deutschland: Klimaterroristen blockierten Frankfurter Parkhaus – und reisten selbst mit dem Auto an

+ Peruanische Regierung ruft Gesundheits-Notstand wegen seltener Nervenkrankheit aus – Nebenwirkung der Gen-Spritzen?

+ Christian Zeitz: Klimakrise ist eine Agenda für die Errichtung einer neuen Weltordnung

+ Dagmar Häusler (MFG) im AUF1-Gespräch: „Unser Covid-Antrag wurde auch von der Haimbuchner-FPÖ abgelehnt“

+ Polen: Forderung von 1,5 Billionen Reparationszahlungen – knickt Bundesregierung ein?

+ Wirtschaft: Baubranche in Deutschland und Österreich in der Krise – kaum noch Wohnungsbau, Baugenehmigungen brechen ein

+ Die gute Nachricht: Sonnenbaden hilft beim Abnehmen und hemmt bösartige Tumore

Kurzmeldungen:

+ Österreichische Verfassungsschützer freigesprochen

+ 26-Jährige in Wien tot aufgefunden

+ Kapitän von Frauen-Nationalmannschaft ein Mann?

+ Neues Gutachten belastet Teichtmeister

+ Klima-Terroristen verletzen Streckenposten

Quelle: AUF1