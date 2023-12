AUF1-Spezial: „Krieg um das Heilige Land – unterwegs in Israel und Palästina“

Seit über zwei Monaten verwandelt der Krieg in Gaza den Küstenstreifen in Ruinen und fordert viele tausende Opfer unter Zivilisten, ein großer Teil davon Kinder. Es ist die jüngste Eskalation in einem Konflikt, der seit der Aufteilung des ehemaligen Mandatsgebiets Palästina 1948 immer wieder blutig aufflammt. Was sind die tieferen Ursachen dieses Konflikts? Wie groß ist die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten?

AUF1 hat sich nach Israel und in die palästinensischen Autonomiegebiete begeben, um vor Ort zu recherchieren und mit beiden Seiten zu sprechen. AUF1-Spezial „Krieg um das Heilige Land“: Zu sehen im Januar 2024!

Link zum Video

Quelle: AUF1