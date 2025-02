Nachrichten AUF1 vom 14. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.Die

Dies sind die Themen:

+ Nach Afghanen-Terror in München: „Anti-Rechts“-Demos gehen weiter

+ Nach Terror: CDU und FDP lehnen Austritt Dortmunds aus Pro-Asyl-Initiative ab

+ Von der Stadt geduldet: Antifa stört stilles Gedenken an Bombenopfer

+ Kennedy ist Gesundheitsminister – „Nun kommt ans Licht, was die Systemmedien vertuschen!“

+ US-Vizepräsident Vance: Kein Platz für Brandmauern!

+ Scholz-Sprecher ertappt! Doch: US-Armee baut Labor für Killerviren in Deutschland

+ FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz mit schwerem Vorwurf: „Die ÖVP ist einem Drehbuch gefolgt“

+ Ex-VS-Präsident Maaßen: „Sorge vor eingeschränkter Zusammenarbeit der Geheimdienste ist politisch motiviert“

+ Massiver Krebsanstieg nach mRNA-Injektion – Fortpflanzungsorgane stark betroffen!

+ Anwalt Ludwig zu Querdenken-Prozess: „Corona-kritische Richter haben gar keine Chance!“

+ Nahost-Fachmann Özuguz: „Frieden in Gaza ist mit Großisrael-Plänen unvereinbar“

Quelle: AUF1