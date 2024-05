Protest gegen Verladeübung in Rostock: „Das ist kein Manöver, das sind Kriegsvorbereitungen“

Nirgendwo sonst sind sich die NATO und Russland so nahe wie in der Ostsee. Das Meer ist daher ein Schwerpunkt des Manövers Steadtfast Defender, der größten Kriegsübung seit 1988. Viele Menschen an der Küste fürchten den Ernstfall. So auch hunderte Demonstranten am Sonntag in Rostock. Denn wenige Tage zuvor wurde vom Hafen der Stadt Kriegsgerät ins Baltikum gebracht.

