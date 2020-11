"planet e." im ZDF über billige Möbel und kostbare Wälder

Die Billigpreise der Möbel-Discounter machen es vielen möglich, häufiger neue Möbel anzuschaffen. Das Holz für die Billigmöbel kommt unter anderem aus den Ur- und Naturwäldern in Rumänien - Naturschützer kritisieren den Raubbau dort seit vielen Jahren. Die "planet e."-Doku "Fast Furniture - Wie billige Möbel kostbare Wälder vernichten" thematisiert am Sonntag, 15. November 2020, 16.30 Uhr im ZDF, den Möbelkonsum und dessen Folgen für Natur und Umwelt.

In Deutschland wird der hohe Möbelkonsum auch an den Mengen an Sperrmüll deutlich, die abgeholt und weiter verwertet werden müssen. Was schadstofffrei ist, kann recycelt werden. Doch viele Möbel enthalten Lacke oder Kleber und somit Schadstoffe, die das Recycling erschweren. Diese Schadstoffe schneller zu erkennen und somit das Recycling zu vereinfachen, daran arbeiten Experten am Fraunhofer-Institut für Holzforschung. "planet e." schildert, welche Ansätze sie beim Recycling verfolgen.

Und wie kann nachhaltiger Möbelkonsum gelingen? Der Blogger Timo Kunze zeigt Wege auf, wie man Möbel nachhaltig verwendet. Warum das nicht immer einfach und vor allem nicht ganz billig ist, das verdeutlicht die "planet e."-Doku anhand einer Schreinerei, in der noch echtes Schreinerhandwerk praktiziert wird.

Die ZDF-Umwelt-Dokureihe berichtet am Sonntag, 6. Dezember 2020, 16.30 Uhr, über "Fast Toys - Womit unsere Kinder spielen".

Quelle: ZDF (ots)