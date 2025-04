Pharma-Lobby gegen Vitalstoffe: Die unterschätzte Macht von Vitaminen & Co.

„Der präventive und flächendeckende Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln würde den Umsatz von Medikamenten und Konzernen drastisch reduzieren“, sagt die gelernte Pharmazeutin Mag. Gabriela Weiß. Deshalb bekämpfe die Pharma-Lobby die gesunden Vitalstoffe heftig. Nahrungsergänzungsmittel seien jedoch wesentlich, damit der Körper selbst zurück in die Heilung finden könne. „Bei unserem Lebensstil heutzutage geht das gar nicht mehr anders.“ Was seriöse Anbieter ausmacht, welche Nahrungsergänzungsmittel man tatsächlich braucht und wie Sie selbst mit einfachen Mitteln Ihr Wohlbefinden verbessern können, erfahren Sie in dieser Sendung.

Hier finden Sie wertvolle Vitalstoffe für Ihren Körper: https://www.auf1.shop/collections/nahrungsergaenzung Quelle: AUF1